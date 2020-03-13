«Фейсбук» удалил более 200 аккаунтов, связанных с Россией.

В заявлении американской компании говорится, что с этих аккаунтов пытались повлиять на пользователей в США. ФБ утверждает, что аккаунты управлялись с территории Ганы и Нигерии и были связаны с «прошлой активностью российского «Агентства интернет-исследований». Эту структуру обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.