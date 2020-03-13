Сооснователь «Яблока», сенатор Владимир Лукин покидает партию.

В своем письме Григорию Явлинскому Лукин пишет, что при принятии в СФ поправок в Конституцию, он голосовал «за» как представитель исполнительной власти Тверской области, которая поправки поддержала. В связи с тем, что это противоречит позиции «Яблока», Лукин готов покинуть ряды партии. Заявление на этот счет он уже подал. Более того, как говорится в сообщении нижегородского отделения партии, на заседании исполкома партийного бюро решение об исключении Лукина было утверждено единогласно.