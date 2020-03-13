Сооснователь «Яблока», сенатор Владимир Лукин покидает партию.

В своем письме Григорию Явлинскому Лукин пишет, что при принятии в СФ поправок в Конституцию, он голосовал «за» как представитель исполнительной власти Тверской области, которая поправки поддержала. В связи с тем, что это противоречит позиции «Яблока», Лукин готов покинуть ряды партии. Заявление на этот счет он уже подал. Более того, как говорится в сообщении нижегородского отделения партии, на заседании исполкома партийного бюро решение об исключении Лукина было утверждено единогласно.
2020-03-13T03:08:00+03:00
2020-03-13T03:09:00+03:00
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03:08, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…