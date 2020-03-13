УЕФА 17 марта объявит об отмене чемпионата Европы по футболу.

По сведениям французского издания L’Equipe, турнир перенесут на 2021 год. L’Equipe также сообщает, что УЕФА отменит и Лигу чемпионов. Накануне из-за коронавируса НХЛ и НБА приостановили проведение своих регулярных чемпионатов. Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По всему миру отменяют массовые спортивные, культурные и деловые мероприятия.
2020-03-13T02:08:00+03:00
2020-03-13T02:09:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…