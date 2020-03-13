УЕФА 17 марта объявит об отмене чемпионата Европы по футболу.

По сведениям французского издания L’Equipe, турнир перенесут на 2021 год. L’Equipe также сообщает, что УЕФА отменит и Лигу чемпионов. Накануне из-за коронавируса НХЛ и НБА приостановили проведение своих регулярных чемпионатов. Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По всему миру отменяют массовые спортивные, культурные и деловые мероприятия.