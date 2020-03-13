Из-за коронавируса временно закрывается «Диснейленд» в Калифорнии.

Как сообщила американская корпорация «Уолт Дисней кампани», запрет на работу парка развлечений вступит в силу в субботу и продлится до конца марта. Прилегающие к «Диснейленду» отели будут закрыты в понедельник.
2020-03-13T02:07:00+03:00
2020-03-13T02:08:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…