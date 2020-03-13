Российские власти контролируют ситуацию на мировом нефтяном рынке.

В этом заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он призвал «не делать проблему из каждого доллара за баррель», по его словам, «рынки это все перемалывают достаточно спокойно и никакой паники нет». В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в СФ, спрогнозировал среднюю цену нефти по году в целом на уровне $40 за баррель или чуть выше. Между тем, по данным «ПРАЙМ», накануне вечером майские фьючерсы на смесь марки Brent торговались по $34 за баррель, американская легкая нефть — по 31.
2020-03-13T02:06:00+03:00
2020-03-13T02:06:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604616-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 13 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…