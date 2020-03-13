Российские власти контролируют ситуацию на мировом нефтяном рынке.

В этом заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он призвал «не делать проблему из каждого доллара за баррель», по его словам, «рынки это все перемалывают достаточно спокойно и никакой паники нет». В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в СФ, спрогнозировал среднюю цену нефти по году в целом на уровне $40 за баррель или чуть выше. Между тем, по данным «ПРАЙМ», накануне вечером майские фьючерсы на смесь марки Brent торговались по $34 за баррель, американская легкая нефть — по 31.