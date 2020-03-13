При закрытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,28 проц.

Ниже было только при обвале в апреле 2018 года, когда США ввели новые санкции против России. Долларовый индекс РТС вчера вечером показал падение на 11,03%
2020-03-13T02:04:00+03:00
2020-03-13T02:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…