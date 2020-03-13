Сооснователь «Яблока» сенатор Владимир Лукин выходит из партии.

По его словам, это связано с голосованием в СФ за поправки в Конституцию. Владимир Лукин голосовал за принятие поправок, что противоречит официальной позиции «Яблока». Лукин уже подал соответствующее заявление и объяснил свои мотивы в личном письме Григорию Явлинскому. Федеральные органы «Яблока» пока не отреагировали на заявление Лукина.