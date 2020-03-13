Международная федерация хоккея из-за коронавируса может отменить все апрельские соревнования.

Об этом ТАСС рассказал президент организации Рене Фазель. Ранее Международная федерация отменила юниорский ЧМ, который должен был пройти в США с 16 по 26 апреля. Под угрозой проведение мужского мирового первенства в Швейцарии в начале мая.
2020-03-13T01:09:00+03:00
2020-03-13T01:10:19+03:00
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01:09, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…