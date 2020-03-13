Во Франции из-за коронавируса с понедельника закрываются все учебные заведения.

Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон. В своем телеобращении он подчеркнул, что речь идет обо всех заведениях — от детских садов до университетов. Президент также призвал призвал французские коммпании по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Людей старше 70-ти, а также страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил на время эпидемии как можно реже выходить из дома.
2020-03-13T01:08:00+03:00
2020-03-13T01:09:16+03:00
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01:08, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…