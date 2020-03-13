Во Франции из-за коронавируса с понедельника закрываются все учебные заведения.

Об этом объявил президент страны Эмманюэль Макрон. В своем телеобращении он подчеркнул, что речь идет обо всех заведениях — от детских садов до университетов. Президент также призвал призвал французские коммпании по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Людей старше 70-ти, а также страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил на время эпидемии как можно реже выходить из дома.