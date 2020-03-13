Сегодня вступает в силу запрет на въезд в США иностранцев из стран Европы.

Об ограничительных мерах на фоне коронавируса Дональд Трамп объявил еще в среду. Исключение сделано только для Великобритании. Ограничения вводятся на 30 дней. Реакция со стороны европейских политиков говорит о том, что ограничения со стороны американской администрации застали их врасплох и заранее не обсуждались.
2020-03-13T01:06:00+03:00
2020-03-13T01:07:45+03:00
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01:06, 13 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…