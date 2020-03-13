Сегодня вступает в силу запрет на въезд в США иностранцев из стран Европы.

Об ограничительных мерах на фоне коронавируса Дональд Трамп объявил еще в среду. Исключение сделано только для Великобритании. Ограничения вводятся на 30 дней. Реакция со стороны европейских политиков говорит о том, что ограничения со стороны американской администрации застали их врасплох и заранее не обсуждались.