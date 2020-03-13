Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией.

Российские авиакомпании смогут выполнять полеты только в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и только из терминала F Шереметьево. (Там уже обслуживаются рейсы из Китая, Южной Кореи и Ирана). Нынешнее

сокращение европейских рейсов в РФ на фоне коронавируса, пока что самое масштабное с начала эпидемии.