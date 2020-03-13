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00:04, 13 марта 2020

В Брюсселе сегодня пройдет встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС

Как ожидается, главной темой обсуждения станет ситуация с мигрантами.
Представители стран Евросоюза продолжат обсуждение ситуации, которая сложилась на его внешних границах. Речь идет о Турции, которую ЕС обвинил в попытке миграционного давления. На прошлом заседании Совета ЕС в начале марта было принято решение внимательно следить за миграционной ситуацией и вернуться к ее обсуждению сегодня.
Европейские страны опасаются, что несколько миллионов сирийских беженцев могут оказаться в приграничных с Грецией районах Турции. Брюссель рассчитывает, что Турция будет полностью выполнять соглашение между Анкарой и ЕС от марта 2016 года, направленное на урегулирование миграционного кризиса. В соответствии с этим договором турецкие власти, среди прочего, обязались принимать назад всех беженцев, которые нелегально попадают из Турции в Грецию. Афинам ранее была выделена экстренная помощь в размере 350 миллионов евро для обеспечения охраны ее границ.

Отношения между Турцией и ЕС обострились в феврале, когда Анкара заявила, что больше не будет останавливать беженцев из Сирии.



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