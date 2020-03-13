Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса с сегодняшнего дня распространён на всю Московскую область

Распоряжение выпустил губернатор Андрей Воробьёв. Теперь вПодмосковье так же, как и в столице, запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. Организаторам менее крупных мероприятий также рекомендовано отказаться от своих планов. Между тем власти Москвы не исключают, что в городе могут ввести более жесткие ограничения на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Об этом во время посещения колл-центра департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, рассказал мэр Сергей Собянин.

К этому моменту в России официально подтверждены 34 случая заражения коронавирусом. Вчера вечером оперативный штаб сообщил о шести новых заболевших. Это жители Москвы, Калининграда и Краснодарского края Правительство России объявило, что вводит дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания. Так с этого часа в России закрыт въезд для граждан Италии и представителей других стран, прибывающих из этого государства. На сегодняшний день Италия остаётся лидером по числу заразившихся коронавирусом в Европе, в стране подтверждено более 12,5 тысяч случаев заражения, скончались более тысячи человек.