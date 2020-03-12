В Бразилии у чиновника, на днях контактировавшего с американским лидером Дональдом Трампом, обнаружили коронавирус. Заболел директор по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сообщает агентство Associated Press. Он участвовал в трёхдневной поездке бразильского лидера, был в резиденции президента США и стоял позади двух глав государств во время их совместного выступления.

Дональд Трамп, комментируя эту информацию, сказал, что его это не касается.