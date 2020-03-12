ФРС США объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов

Федеральная резервная система США на фоне падения американских биржевых индексов объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов. Как сообщает Associated Press, эти действия привели к прекращению падения фондового рынка, но лишь на короткое время, затем индексы продолжили снижаться.
2020-03-12T23:02:00+03:00
2020-03-12T23:02:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2604572-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 12 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…