ФРС США объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов

Федеральная резервная система США на фоне падения американских биржевых индексов объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов. Как сообщает Associated Press, эти действия привели к прекращению падения фондового рынка, но лишь на короткое время, затем индексы продолжили снижаться.