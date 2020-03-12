Депутата Беседину лишили права слова после внесения 50 предложений к постановлению о поправках в Конституцию

Депутата Мосгордумы Дарью Беседину лишили права слова после того, как она внесла 50 предложений к постановлению о поправках в Конституцию. Представитель партии «Яблоко», в частности, предложила официально называть президента Владимира Путина «Богом» и «Яркой звездой». На заседание депутат пришла в футболке с надписью «Обнулись», во время своего выступления Беседина раскритиковала поправки в Конституцию. Зампред Мосгордумы Степан Орлов призвал комиссию по регламенту проанализировать речь депутата на предмет оскорблений. Поправки в Конституцию по итогам заседания Мосгордума одобрила.