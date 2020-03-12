Медуза: Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости», утверждает сайт «Медуза». Накануне было заключено соглашение о намерениях продать издание. Новыми владельцами «Ведомостей», по словам источников «Медузы», могут стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор «Аргументов и фактов», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.