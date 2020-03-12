Во Франции с 16 марта временно закрывают школы в связи с коронавирусом

Школы, ясли и университеты Франции будут временно закрыты с 16 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации. «Ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты будут закрыты с понедельника до иного распоряжения», — сказал Макрон. Президент Франции также призвал французов «ограничить свои поездки», а соотечественников старшего возраста — «оставаться дома как можно дольше».
2020-03-12T22:31:00+03:00
2020-03-12T22:34:53+03:00
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22:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…