Во Франции с 16 марта временно закрывают школы в связи с коронавирусом

Школы, ясли и университеты Франции будут временно закрыты с 16 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации. «Ясли, школы, колледжи, лицеи и университеты будут закрыты с понедельника до иного распоряжения», — сказал Макрон. Президент Франции также призвал французов «ограничить свои поездки», а соотечественников старшего возраста — «оставаться дома как можно дольше».