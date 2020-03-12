Российско-европейскую миссию на Марс отложили на два года, до осени 2022-го. В качестве одной из причин переноса ExoMars называется эпидемиологическая ситуация. Кроме того, по сообщениям Европейского космического агентства и Роскосмоса, учёным потребовалось дополнительное время на проверку готовности космического аппарата, марсохода и посадочной платформы. Это уже второй перенос старта. Изначально он планировался на 2018 год.
2020-03-12T22:32:00+03:00
2020-03-12T22:33:05+03:00
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22:32, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…