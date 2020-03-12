Российско-европейскую миссию на Марс отложили на два года, до осени 2022-го. В качестве одной из причин переноса ExoMars называется эпидемиологическая ситуация. Кроме того, по сообщениям Европейского космического агентства и Роскосмоса, учёным потребовалось дополнительное время на проверку готовности космического аппарата, марсохода и посадочной платформы. Это уже второй перенос старта. Изначально он планировался на 2018 год.