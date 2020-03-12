В одной из школ Кемеровской области детей заставили писать сочинение о поправках в Конституцию. Об этом сообщает сайт «Сибирь. Реалии» со ссылкой на отца ученицы. Речь идёт о школе в городе Таштагол. По словам собеседника сайта, за отказ написать сочинение учитель пригрозила поставить двойку. Также в школе запустили конкурс тематических плакатов про поправки в закон. В самом учебном заведении это пока никак не комментировали.
2020-03-12T22:31:00+03:00
2020-03-12T22:32:40+03:00
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22:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…