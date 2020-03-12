В одной из школ Кемеровской области детей заставили писать сочинение о поправках в Конституцию. Об этом сообщает сайт «Сибирь. Реалии» со ссылкой на отца ученицы. Речь идёт о школе в городе Таштагол. По словам собеседника сайта, за отказ написать сочинение учитель пригрозила поставить двойку. Также в школе запустили конкурс тематических плакатов про поправки в закон. В самом учебном заведении это пока никак не комментировали.