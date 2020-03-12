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22:30, 12 марта 2020

В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Заболели жители Москвы, Калининграда и Краснодарского края, таким образом общее число заразившихся выросло до 34. Об этом сообщает оперативный штаб. Власти объявили о дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания.

С завтрашнего дня Россия закрывает въезд гражданам Италии и представителям других стран, прибывающих из этого государства, поскольку Италия остаётся лидером по числу заразившихся коронавирусом в Европе, в стране заболели более 12,5 тысяч человек, больше тысячи скончались.



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