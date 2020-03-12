Актриса Альбина Кабалина, фигурировавшая в расследовании ФБК, пожаловалась на травлю. Бывшая сотрудница телепроекта «Международная пилорама» записала видео, в котором рассказала, что после выхода ролика фонда столкнулась с агрессией. Кабалина заверила, что не знала, о чём эта передача.

Два дня назад Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, где утверждалось, что авторы «Международной пилорамы» Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян заработали на госконтрактах порядка семисот двадцати миллионов рублей.

Альбина Кабалина осенью прошлого года участвовала в кампании в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого по «московскому делу».