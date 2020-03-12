Сразу несколько различных политических сил анонсировали протестные акции в Москве против поправок в Конституцию. Некоторые заявки власти уже отклонили.

Коммунистическая партия намерена провести в столице масштабный митинг против обнуления сроков президента, которое недавно одобрили в Госдуме. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря горкома КПРФ Дениса Парфенова. По его словам, в заявке специально укажут численность ниже пяти тысяч человек, чтобы не попасть под ограничения мэрии в связи с коронавирусом. Эта акция должна будет пройти 28-го марта на площади Революции.

За неделю до этого в Новопушкинском сквере свой митинг намерены провести участники кампании «НЕТ», которая выступает против поправок. По данным интернет-издания Znak.com, они уже подали заявку в мэрию и ждут ответа.

Ранее в те же числах движение «Гражданское общество» планировало провести митинги с похожими требованиями, но в городской администрации их заявки не приняли. Об этом «Эху» рассказал представитель объединения Егор Илюшкин: «Несмотря на то, что после указа Собянина об ограничении мероприятий мы снизили количество участников, нам всё равно отказали, не объясняя причин».

Поскольку власти не имеют права отказывать таким образом, Илюшкин отметил, что движение будет через суд добиваться проведения своих митингов.

Также у памятника князю Владимиру рядом с Кремлем уже третий день подряд проходят одиночные пикеты против принятия поправок в Конституцию. Протестующие говорят, что эти изменения преступны и сейчас в стране проходит государственный переворот.