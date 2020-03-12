Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 34 человек

По данным оперативного штаба, за последние сутки выявили шесть заболевших: жители Москвы, Калининграда и Краснодарского края. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что в столице могут ужесточить ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв по примеру столицы ввёл режим повышенной готовности. С завтрашнего дня по всей Московской области будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек.

Московские чиновники отчитываются о наращивании усилий по борьбе с вирусом. Сегодня столичная мэрия объявила о начале строительства инфекционной больницы в Новой Москве.

Тем временем городской департамент здравоохранения Москвы опроверг распространяемые в интернете сообщения, о первом случае смерти от коронавируса в России. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сказал «Эху», что пациент медицинского центра в Коммунарке, куда доставляют с подозрением на коронавирус, скончался от совсем других заболеваний. «Пациент 75-ти лет в тяжелом состоянии поступил в больницу, ему оказывали реанимационные мероприятия, через минут 40 наступила смерть. Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено», — сказал он. О смерти в Коммунарке Александра Ситникова, недавно вернувшегося из Италии, со ссылкой на родственников писало издание Baza. По словам близких, Ситников в начале марта обратился в поликлинику, где ему посоветовали не паниковать и прописали грудной сбор. Через три дня состояние мужчины резко ухудшилось, и затем он скончался.