В Подольске горсуд начал рассматривать по существу дело бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

В Подольске городской суд сегодня начал рассматривать по существу дело бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Его обвиняют, в том числе, в мошенничестве и взяточничестве. Во время заседания Шестун все обвинения отверг, об этом «Эху» рассказал его адвокат Олег Белов.

Белов добавил, что Шестуну не дают разрешения на свидания с детьми. Следующее заседание назначено на 18 марта.