Еще несколько стран объявили об ограничениях из-за пандемии коронавируса. Ирландия с сегодняшнего дня и до конца марта закрывает школы, вузы, детские сады, туристические объекты. Закрывает образовательные учреждения и отменяет массовые мероприятия и правительство Мальты. Ограничения вводят на неделю с завтрашнего дня. До конца марта отменены массовые мероприятия в Нидерландах, массовые мероприятия с международным участием – в Белоруссии. В Латвии и Чехии объявлен режим ЧС. Это предполагает закрытие учебных учреждений и ограничение количества людей, которые могут одновременно находиться в общественных местах. Венесуэла объявила о приостановке авиасообщения со странами Европы и Колумбией. Власти Филиппин ввели карантин в столице страны.

В России запрет на массовые мероприятия пока введен в Москве, а с завтрашнего дня – и в Московской области. Число заразившихся коронавирусом в нашей стране, по данным на этот час, составляет 34 человека.