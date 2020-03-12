В Москве вновь проходят одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Путина

В Москве рядом с памятником князю Владимиру вновь проходят одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Как пишет сайт «МБХ медиа», сегодня в акции приняли участие более сорока человек, в очереди еще около шестидесяти. Среди плакатов, которые принесли участники – «Обнуляй и властвуй» и «Обнуление сроков – узурпация власти». Одиночные пикеты у памятника князю Владимиру продолжаются третий день подряд.