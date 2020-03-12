Мировой суд в Москве оштрафовал телеканал BBC World News и главного редактора на общую сумму 36 тысяч рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко на общую сумму 36 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Телеканал обвинили в непредоставлении экземпляров программ ВГТРК и в отсутствии возрастной маркировки некоторых программ.