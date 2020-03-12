НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса.

Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте НХЛ. Ранее о приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация, Североамериканская футбольная лига и Ассоциация теннисистов-профессионалов. Французская газета L'Equipe со ссылкой на источники утверждает, что УЕФА собирается отменять чемпионат Европы по футболу этого года. Собеседники издания говорят, что об этом официально будет объявлено после экстренного заседания УЕФА, назначенного на семнадцатое марта.
2020-03-12T21:02:00+03:00
2020-03-12T21:03:58+03:00
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21:02, 12 марта 2020
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