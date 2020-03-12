В Пскове журналиста выгнали из зала регионального парламента за запись заседания по поправкам в Конституцию

Об этом сообщает интернет-издание 7х7. Иван Журавков пытался записывать встречу на телефон. В какой-то момент от него потребовали прекратить съемку, объясняя это тем, что с места слушателей снимать нельзя и угрожая вызвать полицию. Затем один из сотрудников парламента вывел журналиста из зала, когда заметил, что тот включил на телефоне диктофон. Согласно регламенту Псковского областного собрания депутатов, место съемки определяет руководитель аппарата до начала заседания. Диктофонные записи в документе не упоминаются.

Сегодня также стало известно, что журналистку издания 7х7 Алену Хлиманову не пустили в здание Смоленской областной думы на заседание по поправкам в Конституцию. Ей отказались выписать пропуск. Кроме того, как пишет сайт ОВД-Инфо, сотрудники охраны повредили журналистке оборудование.