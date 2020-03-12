Коммунисты анонсировали митинг против обнуления президентских сроков Путина

Коммунисты анонсировали митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Секретарь Горкома КПРФ Денис Парфенов рассказал газете «Коммерсантъ», что акция протеста намечена на 28 марта у станции метро «Площадь революции». В заявке будет указано менее пяти тысяч участников, чтобы снизить риск отказа.

Еще одно уведомление о проведении митинга против обнуления сроков Путина сегодня подали участники кампании под названием «Нет». Координатор движения против внесения поправок в Конституцию Андрей Пивоваров и муниципальный депутат Станислав Тадей рассчитывают получить разрешение на митинг 22 марта в Новопушкинском сквере. Заявленное число участников – 4 тысячи 900 человек.

Ранее сегодня мэрия отказала в согласовании митинга 21 и 22 марта движению «Гражданское общество» и членам «Открытой России». Это произошло несмотря на то, что они снизили в заявке число участников после распоряжения московских властей о запрете в городе массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.