США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Соединенные Штаты ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой. Речь идет о компании TNK Trading International, зарегистрированной в Швейцарии. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
2020-03-12T20:32:00+03:00
2020-03-12T20:33:32+03:00
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20:32, 12 марта 2020
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