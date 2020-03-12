США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Соединенные Штаты ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой. Речь идет о компании TNK Trading International, зарегистрированной в Швейцарии. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.