Представители оппозиции подали в мэрию еще одно уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Путина

Представители оппозиции подали в мэрию еще одно уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Заявку направили координатор кампании против внесения поправок в Конституцию Андрей Пивоваров и муниципальный депутат Станислав Тадей. Они рассчитывают на согласование акции численностью четыре тысячи девятьсот человек двадцать второго марта в Новопушкинском сквере.

Между тем сегодня стало известно, что мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина, несмотря на то, что заявители, представители движения «Гражданское общество», снизили количество участников с двадцати пяти до четырех с половиной тысяч человек. Они сделали это, чтобы не попасть под запрет о проведении массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса, однако, получить разрешение на акцию все равно не удалось.