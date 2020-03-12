Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию в интернете о первом случае смерти от коронавируса в России

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения, распространяемые в интернете, о первом случае смерти от коронавируса в России. Главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сказал «Эху», что пациент медицинского центра в Коммунарке, куда доставляют с подозрением на коронавирус, скончался от совсем других заболеваний.

Ранее о смерти в Коммунарке человека, недавно вернувшегося из Италии, сообщило издание Baza. По словам родственников, в начале марта Александр Ситников обратился в районную поликлинику, где ему посоветовали не паниковать и прописали грудной сбор. Через три дня состояние мужчины резко ухудшилось.