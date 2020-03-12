Число погибших в Италии превысило тысячу человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 188, превысив в общей сложности тысячу жертв. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 12.839, сообщил он.