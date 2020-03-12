В столичном регионе из-за аномально теплой погоды уже проснулись гадюки и клещи. Об этом предупредил директор парка «Лосиный остров» Рустам Якубов. При этом он напомнил, что за уничтожение змей предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей, поскольку гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области.