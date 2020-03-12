Суд в Подольске начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Суд в Подольске начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений. Все обвинения Шестун отверг, об этом «Эху» по итогам заседания рассказала супруга экс-чиновника Юлия. Следующее заседание назначено на 17 марта.