Суд в Подольске начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Суд в Подольске начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений. Все обвинения Шестун отверг, об этом «Эху» по итогам заседания рассказала супруга экс-чиновника Юлия. Следующее заседание назначено на 17 марта.
2020-03-12T20:02:00+03:00
2020-03-12T20:05:21+03:00
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Эксклюзив Эха 20:02, 12 марта 2020
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