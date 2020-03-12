Суд в Екатеринбурге на 10 суток арестовал участника одиночного пикета против поправок в Конституцию

Суд в Екатеринбурге на десять суток арестовал участника одиночного пикета против поправок в Конституцию. Об этом сообщает сайт ОВД-Инфо. Сергея Тиунова задержали у здания Заксобрания Свердловской области перед заседанием по поправкам. Активист пришел на акцию прокремлевской группировки НОД с плакатом «Нет узурпации власти». Задержание полицейские объяснили тем, что плакат расходится с темой пикета, заявленной организаторами. Помимо Тиунова, были задержаны еще два человека. После составления протоколов их отпустили под обязательство о явке в суд.