Суд в Екатеринбурге на 10 суток арестовал участника одиночного пикета против поправок в Конституцию

Суд в Екатеринбурге на десять суток арестовал участника одиночного пикета против поправок в Конституцию. Об этом сообщает сайт ОВД-Инфо. Сергея Тиунова задержали у здания Заксобрания Свердловской области перед заседанием по поправкам. Активист пришел на акцию прокремлевской группировки НОД с плакатом «Нет узурпации власти». Задержание полицейские объяснили тем, что плакат расходится с темой пикета, заявленной организаторами. Помимо Тиунова, были задержаны еще два человека. После составления протоколов их отпустили под обязательство о явке в суд.
2020-03-12T20:01:00+03:00
2020-03-12T20:04:50+03:00
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20:01, 12 марта 2020
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