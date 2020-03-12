Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой — автора поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Собеседник». В статье под названием «Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой» говорится, что, согласно свежей выписке, данные о владельце отсутствуют. Издание напоминает, что, согласно декларации, Терешкова владеет домом площадью почти 700 метров и тремя квартирами. Одна из них в Гранатном переулке стоит порядка двухсот миллионов рублей.