Росреестр засекретил информацию о недвижимости депутата Госдумы Валентины Терешковой — автора поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщает газета «Собеседник». В статье под названием «Росреестр обнулил недвижимость Валентины Терешковой» говорится, что, согласно свежей выписке, данные о владельце отсутствуют. Издание напоминает, что, согласно декларации, Терешкова владеет домом площадью почти 700 метров и тремя квартирами. Одна из них в Гранатном переулке стоит порядка двухсот миллионов рублей.
2020-03-12T20:01:00+03:00
2020-03-12T20:03:40+03:00
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20:01, 12 марта 2020
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