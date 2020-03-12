Причина смерти 75-летнего пациента больницы в Коммунарке не связана с коронавирусом

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный патологоанатом Департамента здравоохранения города Москвы Олег Зайратьянц.

«Могу подтвердить, что смерть пациента наступила не от инфекции, связанной с коронавирусом. Пациент 75-ти лет в тяжелом состоянии поступил в больницу, ему оказывали реанимационные мероприятия, через минут 40 наступила смерть. Было проведено патологоанатомическое вскрытие, детально все исследовано, были сделаны все анализы на коронавирус, вирус не обнаружен в повторных анализах. При исследовании легких никаких изменений, связанных с заболеванием, не выявлено», — сказал он. Патологоанатом уточнил, что пациент умер от «рака поджелудочной железы с метастазами и хронического гепатита».