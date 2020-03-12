Станислав Черчесов продлил контракт до конца 2022 года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт до конца 2022-го года. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды. В Твиттере сборной также размещены пожелания успехов наставнику российской команды.
2020-03-12T19:31:00+03:00
2020-03-12T19:33:35+03:00
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19:31, 12 марта 2020
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