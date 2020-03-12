Сотрудникам ФСБ поручено сегодня в полночь временно приостановить пропуск в Россию граждан Италии и иностранцев, прибывающих в нашу страну из этого государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, — передает агентство ТАСС. Министерству внутренних дел поручено приостановить прием документов от граждан Италии, которые собираются в Россию на учебу, работу или с частным визитом. Меры связаны с распространением коронавируса.