Сотрудникам ФСБ поручено сегодня в полночь временно приостановить пропуск в Россию граждан Италии и иностранцев, прибывающих в нашу страну из этого государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, — передает агентство ТАСС. Министерству внутренних дел поручено приостановить прием документов от граждан Италии, которые собираются в Россию на учебу, работу или с частным визитом. Меры связаны с распространением коронавируса.
2020-03-12T19:30:00+03:00
2020-03-12T19:32:55+03:00
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19:30, 12 марта 2020
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