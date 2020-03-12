Число зараженных в РФ увеличилось до 34 человек

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает агентство ТАСС. Четыре человека заболели в Москве, один в Краснодарском крае, один в Калининграде.