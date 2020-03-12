РФ приостанавливает въезд гражданам Италии

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз, сообщает «Интерфакс». Соответствующее распоряжение правительства РФ от 12 марта за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации. «В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации ФСБ России с 00 часов 00 минут по московскому времени 13 марта 2020 г. временно приостановить пропуск через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях; пропуск через госграницу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Итальянской Республики, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ», — говорится в распоряжении.