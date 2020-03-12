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19:05, 12 марта 2020

Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил

Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики оштрафовали на десять миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. Выплаты должны начаться уже в этом году.

Из общей суммы в десять миллионов долларов пять должны быть переведены на счета Международной ассоциации легкоатлетических федераций уже до первого июля, а остальные деньги – в течение двух лет. Об этом объявил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

Этот штраф назначили в связи с решением независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, который постановил, что старое руководство ВФЛА предоставляло поддельные документы во время проверки допинг-контроля прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Также в международной инстанции объявили список критериев, необходимых для полного восстановления ВФЛА в правах. Для этого она должна создать комиссию с участием международных экспертов, которая разработает план по обеспечению нетерпимости российских атлетов к допинг-культуре, а позже этот документ должны будут заверить в самой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Членство ВФЛА в этой организации было приостановлено в 2015-ом году, поэтому легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев тем временем сказал ТАСС, что меры международной инстанции достаточно строгие, но всё равно хорошо, что она начала диалог с ВФЛА, хотя бы с позиции силы.



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