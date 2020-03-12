Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил

Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики оштрафовали на десять миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. Выплаты должны начаться уже в этом году.

Из общей суммы в десять миллионов долларов пять должны быть переведены на счета Международной ассоциации легкоатлетических федераций уже до первого июля, а остальные деньги – в течение двух лет. Об этом объявил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

Этот штраф назначили в связи с решением независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, который постановил, что старое руководство ВФЛА предоставляло поддельные документы во время проверки допинг-контроля прыгуна в высоту Даниила Лысенко.

Также в международной инстанции объявили список критериев, необходимых для полного восстановления ВФЛА в правах. Для этого она должна создать комиссию с участием международных экспертов, которая разработает план по обеспечению нетерпимости российских атлетов к допинг-культуре, а позже этот документ должны будут заверить в самой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Членство ВФЛА в этой организации было приостановлено в 2015-ом году, поэтому легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев тем временем сказал ТАСС, что меры международной инстанции достаточно строгие, но всё равно хорошо, что она начала диалог с ВФЛА, хотя бы с позиции силы.