Столичные власти без объяснения причин отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Путина

Столичные власти без объяснения причин отказались согласовать митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Об этом «Эху» рассказал пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

«Сегодня нам отказали в согласовании двух митингов 21 и 22 марта, несмотря на то что после указа Собянина об ограничении мероприятий более 5 тысяч человек, мы снизили количество участников до четырех с половиной тысяч. Нам все равно отказали в согласовании, не объяснив причину», — сказал он.

Илюшкин подчеркнул, что участники движения намерены оспаривать решение мэрии. Он отметил, что отказ незаконен, так как право граждан свободно и мирно выражать свой протест заложено в действующей Конституции РФ.

Ранее Владимир Путин, выступая в Госдуме 10 марта, согласился на обнуление президентских сроков, если Конституционный суд даст положительное заключение.