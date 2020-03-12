Власти Московской области ввели повышенный режим готовности из-за пандемии коронавируса

Власти Московской области, вслед за столицей, ввели повышенный режим готовности из-за пандемии коронавируса. В Подмосковье так же, как и в Москве, теперь запрещены массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч человек. Организаторам менее крупных мероприятий тоже рекомендовано отказаться от своих планов. Меры будут действовать с завтрашнего дня.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что в столице могут ввести более жесткие ограничения на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. О ситуации градоначальник рассказал во время посещения колл-центра департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

В Москве режим повышенной готовности действует с 5 марта.