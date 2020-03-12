УЕФА, как утверждает французская пресса, отменяет чемпионат Европы по футболу этого года

Сайт L'equipe со ссылкой на источники написал, что после экстренного заседания, намеченного УЕФА на 17 марта, о решении будет объявлено официально. Согласно этим данным, чиновники объявят о переносе первенства на будущий год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы должен пройти в июне и в июле в двенадцати городах континента, в том числе, в Санкт-Петербурге.
2020-03-12T19:01:00+03:00
2020-03-12T19:02:49+03:00
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19:01, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…