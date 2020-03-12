УЕФА, как утверждает французская пресса, отменяет чемпионат Европы по футболу этого года

Сайт L'equipe со ссылкой на источники написал, что после экстренного заседания, намеченного УЕФА на 17 марта, о решении будет объявлено официально. Согласно этим данным, чиновники объявят о переносе первенства на будущий год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы должен пройти в июне и в июле в двенадцати городах континента, в том числе, в Санкт-Петербурге.