В школе в Приамурье подросток открыл стрельбу из пневматического оружия. Это произошло в городе Свободный. Пострадали двое детей: ученики шестого и восьмого классов. Об этом говорится на сайте местного управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские подозревают восемнадцатилетнего молодого человека, который учится в этой школе.
2020-03-12T18:31:00+03:00
2020-03-12T18:34:30+03:00
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18:31, 12 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…