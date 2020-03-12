В школе в Приамурье подросток открыл стрельбу из пневматического оружия. Это произошло в городе Свободный. Пострадали двое детей: ученики шестого и восьмого классов. Об этом говорится на сайте местного управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские подозревают восемнадцатилетнего молодого человека, который учится в этой школе.