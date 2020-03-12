73% россиян знают о принятии поправки об обнулении президентских сроков Путина

73% россиян знают о принятии поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, — пишет РБК. Что респонденты думают по этому поводу, социологи в рамках этого исследования не спрашивали.